Пуснаха първата кукла Барби от рециклирана пластмаса

Специална серия на куклата Барби, произведена от 90% рециклирани океански отпадъци, пусна компанията "Мател", писа в. "Дейли мейл", предава БТА.

Серията, която е наречена "Барби обича океана", включва три кукли, както и набор от плажни аксесоари.

90% от тях са направени от рециклирана пластмаса. Останалите 10% от куклата - главата, косата и обувките - в специалната серия, са произведени от първична пластмаса. "По този начин запазваме външния вид и качество, с които куклата Барби е известна", се казва в съобщение на американската компания за детски играчки.

Фирмата си е поставила за цел до 2030 г. продуктите й изцяло да се произвеждат от рециклирани, рециклируеми или биобазирани пластмаси.

Цената на комплект кукла Барби заедно с аксесоарите е 9,99 долара.

Time for fun in the sun with @Barbie! Introducing Barbie Loves the Ocean, a line made from recycled plastics, featuring fabrics and accessories made from recycled materials. Pre-order yours right here! https://t.co/WBF5QzIwwJ pic.twitter.com/aN4usuzVkP