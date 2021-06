Бяло тигърче се роди в зоопарка в Хавана

Служителите на кубинския Национален зоопарк в Хавана имат повод за радост - раждането на четири бенгалски тигърчета за първи път от 20 години, сред които изненадващо и неочаквано появилото се бебе с редкия бял цвят, предадоха БТА и Франс прес.



Женското бяло тигърче е кръстено Янек.

Бебетата са родени в средата на март, след като от зоопарка от 20 години правят опити за развъждането на застрашените животни. Техни родители са тигрицата Фиона и партньорът й Гарфийлд.

Едва наскоро обаче малките котки са започнали да излизат във вътрешния двор и да се възползват от малък басейн, за да се освежат. За съжаление обществеността все още не може да им се порадва, тъй като зоологическата градина е затворена заради коронавирусната пандемия.

"Много се радваме, че в Куба се роди бял тигър, това се случва за първи път", казва Анхел Кордеро, който отговаря за грижите за малките тигърчета.

Изключително редките бели тигри дължат появата си на естествена генетична мутация на бенгалския тигър.



Хиляди животни от този подвид някога са бродили из горите на Бангладеш, Индия и Непал. Днес броят им е намалял драстично до около 2500 екземпляра. Основна заплаха за оцеляването им са бракониерството, обезлесяването и прекомерният лов.

"Всички раждания в зоологическата градина са важни, но все пак отдаваме по-голямо значение на появата на животни от застрашени видове, защото знаем, че помагаме те да не изчезнат от света", споделя Кордеро, и допълва: "Куба е малка страна с ограничени ресурси, така че сме щастливи да участваме във всичко, което е добро за планетата".

Тигрите като цяло представляват вид, класифициран като "застрашен" от Световния съюз за опазване на природата. Според организацията броят им в наши дни е около 3 800 в сравнение със 100 000 преди век. Белите тигри в света са около 300. Редките животни обитават зоологически градини, основно в САЩ, Германия, Франция и Мексико.

Три от деветте подвида тигри в света са изчезнали миналия век. Много учени смятат, че четвърти подвид - южнокитайският тигър, вече е "функционално изчезнал".

