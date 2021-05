Астронавтът Тома Песке показа свещената скала Улуру от космоса

Астронавтът на Европейската космическа агенция (ЕКА) Тома Песке показа свещената скала Улуру в Австралия от космоса.

Французинът, който се намира на Международната космическа станция (МКС), е публикувал впечатляващата фотография в Twitter.

"Когато видите това място от космоса, разбирате защо е почитано като свещено. Впечатляващо е", написа Тома Песке в социалната мрежа.

Улуру е известна скална формация, образувана от геоложки процеси преди 680 милиона години. Намира се в Централна Австралия. Дължината на Улуру е 3,6 километра, широчината - около 3 километра, а височината - 348 метра. Австралийските аборигени смятат скалата за свещена, и правят поклонения и извършват ритуали на това място. Според местните митове някога то е било обител на стопанина на планината - воден питон, а на стръмен склон е живял черен варан.

#Uluru in the morning. This sacred site is understandably revered when you see it like this from space. Awe-inspiring! https://t.co/pggoU9S6ij #MissionAlpha pic.twitter.com/Hz4lbNqskM