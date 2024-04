„Академия за човека” на световноизвестния диригент Й. Камджалов кани Учителя Тео

© личен архив

Това съобщава на своята страница самият много популярен наш диригент Йордан Камджалов. Емблематичният български учител Теодосий Теодосиев, наричан с любов Учителят Тео, ще бъде гост-ментор в събота, 27 април. На тази интересна среща могат да присъстват всички любознателни българи, които проявяват интерес към Вселената на познанието.

Една велика любов…….

Един велик учител със световен принос.

Събота - 27.04. в 18ч - гост-ментор в Академия за Човека / Academy for the Human self.

Заповядайте да общуваме лично с един изключителен Човек.

Място: City Mark Art Center - Сити Марк Център за Изкуство.

(Вход свободен.)

"Фондация “Йордан Камджалов” има основното разбиране, че Просветата, Културата, Образованието са критерии и гаранция за здравето на всеки един човек, общество и цивилизация. Водени от това разбиране, ние се устремяваме към реализацията на следващия ни иновативен проект, който е есенция и същевременно връх на всички наши стремежи – създаден на Интердисциплинарен учебен център от нов порядък". Това заяви неотдавна при учредяването на Академията Маестро Йордан Камджалов.

