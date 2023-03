Продадоха картина на Банкси за над 2 млн. долара

Творба на Банкси със заглавие "Brace Yourself!" ("Стегни се!") се продаде за над 2 млн. щатски долара, което е три пъти повече от цената, обявена в началото на аукциона, съобщи ДПА, цитирано от БТА.

По време на търга е имало музикален съпровод от групата, вдъхновила създаването на творбата.

Произведение на Банкси си възвърна някои липсващи части

Художникът рисува картината през 2010 г. за британската банда, известна тогава под името "Екзит Тру Дъ Гифт Шоп" ("Exit Through The Gift Shop"). Това е името, което Банкси има намерение да използва за документалния си филм от 2010 г. За да бъдат избегнати проблеми с авторските права, групата приема офертата на Банкси - да им нарисува картина при условие, че те сменят името си.

Картината представя смъртта с черна дреха и коса, караща картинг количка със закопчан предпазен колан.

Купувачът е Мигел Гарсия Лариос, собственик на винтидж магазин в Холивуд. Аукционът е бил организиран в Бевърли Хилс.

Началната цена е била 600 000 щатски долара, а продажбата е била озвучена от живо изпълнение на групата "Брейс Йорселф!" ("Brace Yourself!").

Певицата на групата - Наталия Залевска, нарече продажбата "парче история". Част от парите ще бъдат насочени към благотворителна организация, подпомагаща музиканти със здравословни и финансови проблеми.

На аукциона е било продадено и копие на 'Момичето с балона" на Бански, на цена от 195 000 щатски долара, както и още 70 творби от известни личности като Боб Рос, Джим Кери, Дейв Наваро.

В началото на март картината на Банкси "Brace Yourself!" ("Стегни се!") беше изложена на прозореца на "Хард Рок Кафе" на "Пикадили Съркъс" в Лондон.

