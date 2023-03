Репродукция на "Момичето с перлената обеца", създадена от изкуствен интелект, предизвика спор в музей

Версия на картината "Момичето с перлената обеца" от Вермеер (1665), генерирана от изкуствен интелект, предизвика полемика в нидерландски музей, след като беше включена в изложба, съобщи АФП.

На пръв поглед прави впечатление сиянието от оригиналната картина и характерния поглед на момичето, но при по-внимателно вглеждане се забелязват странни детайли.

Момичето има не една, а две светещи обеци, по една от всяка страна, а лунички с малко странен оттенък на червеното обсипват лицето й.

Картината е включена в изложба в музея "Маурицхойс" в Хага с репродукции, направени на картината на Вермеер "Момичето с перлената обеца" от фенове. Оригиналът е предоставен на "Рейксмузеум" в Амстердам за ретроспективна изложба на художника.

Решението за излагането на репродукцията предизвика спор в Нидерландия и в социалните мрежи дали има място изкуственият интелект в музей като "Маурицхойс", в който се съхраняват класически произведения на Вермеер и Рембранд.

"Хората са или за, или против", каза Борис де Муник, пресаташе на "Маурицхойс". "Тези, които селектираха картината, я харесаха. Те знаеха, че е нарисувана от изкуствен интелект, но ние я харесахме, затова я избрахме и я закачихме на стената", разказа той пред АФП.

Джулиан ван Дикен, дигитален дизайнер от Берлин, създава изображението за конкурса "Моето момиче с перлената обеца" на "Маурицхойс". За него желаещите са имали възможност да изпратят своя версия на известната картина.

Той използва изкуствения интелект Midjourney, който може да генерира сложни изображения на базата на милиони снимки от интернет и фотошоп.

Картината му е една от петте избрани от 3482 получени предложения. Те са изложени в залата, където обикновено е истинската "Момичето с перлената обеца". "Нереално е да я видиш в музея", пише Джулиан ван Дикен в Инстаграм.

Участниците в конкурса - на възраст от 3 до 94 години, са използвали всякакви средства, като моливи, бои, текстил, и дори салата и цветя.

Изборът на картина, генерирана от изкуствен интелект, развълнува мнозина. Един от предложилите свои репродукции написа на страницата на изложбата в IИнстаграм, че това е "позор и невероятна обида" - мнение, споделено от десетки други интернет потребители. Те смятат, че използването на изкуствен интелект може да нарушава авторските права на други художници, като техни творби служат за основа на изкуствено генерирани изображения.

Това е "неетична технология", казва художничката Ева Турент, която работи за регулиране на използването на изкуствен интелект, цитирана от БТА.

"Без работата на хората художници тази програма просто не би могла да генерира произведения", казва тя, цитирана от вестник "Фолкскрант".

