Екоактивист си залепи главата за картината „Момичето с перлената обица”

Активист срещу климатичните промени си залепи главата за стъклената преграда, поставена пред световноизвестната картина „Момичето с перлената обица”, съобщава БТА. Творбата се намира в музея „Маурицхойс” в нидерландския град Хага и според персонала тя не е повредена.

Втори активист се е залепил за стената до картината от 1665 г. на нидерландския майстор Йоханес Вермеер.

Видео в социалните мрежи, чиято автентичност все още не е проверена, показва близо до творбата двама мъже с тениски на движението „Просто спрете петрола” (Just Stop Oil). На записа се вижда как единият активист полива главата на другия с гъста червена течност, която прилича на доматена супа, отбелязва вестник „Гардиън”.

„Полицията е била уведомена за случая и трима души са задържани. Състоянието на картината беше проверено от наш реставратор. За щастие, стъклената преграда е предотвратила поражения по шедьовъра”, заявиха от музея.

На видеа, които нидерландският музей публикува днес, се чува един от активистите да казва: „Как се чувствате, когато виждате как нещо красиво и безценно по всяка вероятност се унищожава пред очите ви?”. „Това е същото чувство, както когато виждаш как планетата се унищожава”, продължава той.

Нидерландската полиция обяви, че е задържала трима души, без да съобщава повече подробности. Във видеото се вижда как служителите на реда задържат двама човека.

Това е поредното посегателство срещу произведения на изкуството в Европа дело на екоактивисти, които твърдят, че по този начин искат да привлекат вниманието върху проблемите, свързани с климатичните изменения.

При други посегателства този месец творба на Клод Моне беше замерена с картофено пюре в Потсдам, Германия, а творба на Ван Гог - залята с доматена супа в Лондон.

NOW - Attack on Johannes Vermeer's famed "Girl with a Pearl Earring" painting at a museum in The Hague.pic.twitter.com/N9OgTEnYvb