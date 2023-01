Поетично – визуалният спектакъл "Сонетът" с премиери в София и Русе

© Момчил Михайлов - Момо

На 28-ми и 30-ти януари предстоят премиерите на поетично – визуалният спектакъл "Сонетът" в Русе и София. Билети може да намерите на касата на Държавен куклен театър - Русе и на касата на Театър “Сълза и смях” в столицата.

В Русе началният час е 19.00 ч., а в София - 19.30 ч.

Представлението е вдъхновено от сонетната форма и нейното значение днес. Чрез съчетаване на мултимедийни визии, музика и пластични ескизи, „Сонетът“ повдига темите за ролята на личното творчество и любовта в живота на съвременния човек, за непреходността на изкуството и възможността да изразяваме себе си чрез него.

Линк към събитието в Русе: https://www.facebook.com/events/s/%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5/859143051865742/

Линк към събитието в София: https://www.facebook.com/events/s/%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/1521838201628654/

ТВОРЧЕСКИ ЕКИП:

Дивайзинг режисура: Диана Досева и Елица Йовчева

В спектакъла се използват цитати от сонети на Иван Вазов, Христо Смирненски, Николай Лилиев, Джон Дън, Шекспир и сонети от А.В.Шлегел, Филип Сидни, Йоханес Р.Бехер, Димитър Пантелеев, Радко Радков, Петър Велчев и др.

Авторски сонети и текстове: Димитър Пишев, Ивета Маринова, Мартин Пашов, Радинела Тотева, Светлина Станчева

Сценография и костюми: Георги и Таня Пасеви

Авторска музика: PishEff & PashOff, кавър версия на песента Why did we fire the gun от Waldeck

Звукозапис и звукова среда: Васил Маринов

Графичен дизайн и мултимедия: Момчил Михайлов - Момо

Участват: Димитър Пишев, Ивета Маринова, Мартин Пашов, Радинела Тотева, Светлина Станчева

