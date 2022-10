Oктомври в София – едно парти, две изложби и много кино

© freepik.com

София през есента е различна. Не само цветовете се променят, но и ритъмът на столицата също.

Този октомври, още от самото си начало, се очерта като един от най-вълнуващите месеци от годината, изпълнен с толкова събития на календара на София, че би било малко трудно да ги съберем на няколко реда. Това е и причината да подберем едва 4, които най-силно развълнуваха въображението ни, нашият inner party animal и кинокритика, който дреме във всеки от нас.

Изложбата To Me, To You / 11.10 – 30.10





Какъв е истинският отговор на въпроса „Как си?“, това разказва имерсивната изложба-инсталация на двете талантливи сестри Михаела и Борислава Караджови, по-известни като Stalker Since 1993 и Borislava MadeIt. Депресията, това тъжно и страшно състояние на духа, намира изражението си във всяка от илюстрациите, които могат да се видят до края на октомври на Буферен паркинг Интер Експо Център. В мисията да говорим открито за психологичните състояния, до Михаела и Борислава застават артистите Гена, Григовор и Мила Роберт, които с музиката си допринасят за аудио-визуалното преживяване на To Me, To You. Филм, посветен на създаването на тази изложба ще бъде изличен на 17 октомври от 21 часа в Дом на киното. Сигурни сме, че след тази изложба ще можете да отговорите по-честно на наглед простичкия, но толкова сложен въпрос „Как си?“.

Cinelibri 8.10 – 30.10

“Препокритото време“. Това е мотото на осмия Международен кино-литературен фестивал Синелибри, който тази година отбелязва 100 години от смъртта на Марсел Пруст, една от иконите на литературния модеризъм, автор на романа „По следите на изгубеното време“. Многообразна, богата и изключително вдъхновяващата програма на фестивала е цели 23 дни, през които ще бъдат показани 60-те най-добри филмови адаптации на изминалата година. Осмото издание на Cinelibri ще се проведе между градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Габрово и Стара Загора. Разгледайте пълната програма и избере своите мостове към „препокритото време“ на cinelibri.com.

IQOS Originals Party - 13.10





Музика, цветове и изживявания се преплитат в едно от най-интересните и вълнуващи събития в столицата този октомври, събитие, което иска да ни припомни колко е важно да сме верни на себе си. Този четвъртък, 13-и октомври, в Yalta Club ще можете да се потопите в цветен свят вдъхновен от международния бранд. Изпълнителите на IQOS Originals Party са безкомпромисни в своя начин на изразяване чрез музиката – Жлъч, Григовор и Гена, DJ Dolittle, Kaloo и Julieta Intergalactica. Партито, което започва от 21 часа, подчертава най-важното условие за истински силни преживявания - винаги да отговаряме на света с нашия автентичен вътрешен глас. Събитието е без вход и е само за пълнолетни.

Изложбата „Колите, с които влязохме в капитализма“ 06.10 – 27.11





Чувство за хумор, визуално удоволствие и палитра от емоции можем да видим в интересната и някак нетипична изложба (и филм) на Борис Мисирков и Георги Богданов „Колите, с които нахлухме в капитализма“. Артистите изследват феномена на соц автомобилите в Европа, коли, които намират място както в частни колекции, така и по улиците на големите европейски градове. До този момент темата за соц наследството и действителността докосва творчеството на двамата автори за първи път, което прави изживяването още по-любопитно. Изложбата може да бъде видяна до края на ноември в Националната художествена галерия.

0









Копирано