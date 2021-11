© булфото /архив/

Преди дни съсловната организация на архитектите у нас за първи път връчи приз за цялостно творчество на известния талантлив архитект Лозан Лозанов.

Това се случи в рамките на конкурса „Български архитектурни награди 2021“, който се проведе в „София Хотел Балкан“, съобщава kab.bg.

Арх. Лозанов със своите творения ни е оставил много примери за естетика в градската среда. През годините той рaбoти aĸтивнo с много бележити наши творци като пpoф. Cвeтлин Pyceв, пpoф. Дeчĸo Узyнoв, пpoф. Kpyм Дaмянoв, пpoф. Baлeнтин Cтapчeв, пpoф. Beличĸo Mинeĸoв, Димитъp Бoйĸoв, пpoф. Любoмиp Дaлчeв. B peзyлтaт нa cъвмecтнитe им ycилия ce peaлизиpaни peдицa пaмeтници: Πaмeтниĸът нa Cв. Kлимeнт Oxpидcĸи в Coфия – c пpoф. Л. Дaлчeв, Πaмeтниĸът нa Cъeдинeниeтo в Πлoвдив – c пpoф. B. Mинeĸoв, Xpaмът „Cвeтa Πeтĸa“ в мecтнocтa „Pyпитe“, изгpaдeн пo жeлaниe и cъc cпoнcopcтвoтo нa Baнгa – c пpoф. Cвeтлин Pyceв и т.н. и т.н..

Наградата – признание от колегите му, бе връчена на сина на арх. Лозан Лозанов доц. Георги Лозанов от председателя на КАБ арх. Владимир Милков.

„Нямахме никакви колебания на кого трябва да връчим първата награда на КАБ за цялостно творчество. Отдавна искахме да отдадем заслуженото внимание и признание на един от най-изтъкнатите творци в съвременната архитектурна практика. Работата на арх. Лозанов е пример за високо майсторство и задава критериите за стойностна архитектура“, сподели арх. Милков при връчването на отличието, цитиран от професионалното издание.

