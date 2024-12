Предколедно в САЩ пак номинираха разказ на Здравка Евтимова за престижни награди

© личен архив

Литературно списание от САЩ е номинирало разказ на сочената от литерната критика за най-добрата българска писателка Здравка Евтимова в две свои категории. Това сподели на своята именитата авторка, родена и живееща в някогашния град на рудничарското движение Перник.

Ето какво споделя Здравка Евтимова:

„Бих искала да споделя, че в навечерието на светлите Коледни празници получих добрата вест, че

литературното списание The Gravity of the Thing, САЩ, номинира моя разказ “Sweet Cherries” („Сладки череши“) в две категории:

1. „Най-добрите разкази, публикувани в САЩ -2025.“ (Антология, предстояща да излезе в САЩ през 2025 г.) и

2. Награда Pusгcart 2026 г. – САЩ.

В България разказът е публикуван в Offnews със заглавие „Глад“.

Тази година престижната награда, носеща името на патриарха на българската литература Иван Вазов бе присъдена на сочената за най-добра съвременна българска писателка Здравка Евтимова. Призът е за цялостен принос за литературна и преводаческа дейност.

Здравка Евтимова е най-превежданата и публикувана зад граница наша съвременна писателка.

Тя е родена в Перник, завършила е английска филология във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", носител е на много призове и награди у нас и в чужбина. Нейни разкази са публикувани навред: в САЩ, Великобритания, Япония, Канада, Австралия, Франция, Германия, Белгия и мн.др. държави.

Неотдавна в интервю за сайта ни, тя каза мъдри думи, които бяха актуални вчера, днес са, а ще бъдат и утре:

„Когато човек е здрав, той няма да се огъва и да стои наведен, няма да позволява на никого да го мачка. Млади човече, не бъди високомерен, защото животът е непредвидим и не се знае къде ще те прати утре. Човекът е силен, но и слаб. А продуктът, който създава, е неговото лице – достойно или не”.

