Арт проект представя развитието на женския образ в българското кино

"Отклонение: Жените в българското кино" е художествен и изследователски проект на Боряна Росса, който разглежда развитието на женския образ в българското кино. Проектът под формата на видео инсталация включва интервюта с единадесет жени, представителки на различни професии, които анализират женските образи в шест български филма, създадени между 1945 и 2019 г. и ще може да бъде видян от 9 юли до края на месеца в галерията на "Гьоте институт", съобщават организаторите.

Като продължение на изложбата е предвиден и "Кино клуб" на 13 юли, на който публиката ще може да гледа и обсъжда откъси от филми, заедно с художничката и други гости.

Парламентът на Сърбия прие закона за равноправието между половете

Под формата на видео инсталация Боряна Росса жени от различни професии анализират женските образи във "Вълчицата" (1965), "Отклонение" (1967), "Понеделник сутрин" (1968), "Последната дума"(1972), "Шивачки" (2007) и "Воевода" (2017). За да се потопят зрителите в съдържанието на филмите, авторката създава анимация от рисунки, някои от които представени в галерията, оформяйки я като тематична среда.

Проектът е придружен и от компилация от интервюта с известни кинодейци по темата за пола в тяхното творчество, проведени през 2008 г. във връзка с академично изследване на Боряна Росса по темата. Проектът е реализиран с подкрепата на New York Foundation for the Arts и на "Български фонд за жените".

Части от него са представяни в групова изложба "Всичко (ни) е наред" в галерия Credo Bonum през 2020 г.

0









Копирано