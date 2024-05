След 7 години разработване: Изтече информация кога може да очакваме Resident Evil 9

Две изключително добри новини дойдоха наскоро за феновете на хорър поредицата за Resident Evil. На първо място слуховете, че деветата част от хитовия френчайз на Capcom ще се забави, бяха опровергани. Дори нещо повече, играта се очаква да излезе на пазара скоро – през януари 2015-а година.

Въпреки че официалната дата все още не е оповестена публично от гейминг студиото, потребител с никнейм Dusk Golem, за когото се знае, че е неофициалният вестител покрай всички новини, свързани с проектите на Capcom и в частност Resident Evil, разкри някои детайли около RE9.

Имам добри новини/слухове относно Resident Evil 9. Версията с възможното забавяне може да остане настрана. Не е изключено скоро да очакваме информации около RE9, а самата игра да излезе следващата година. Ако това, което чух, е вярно, значи можем да я очакваме през януари. Играта се разработва в продължение на седем години, написа в пост в социалната платформа X Dusk Golem.

