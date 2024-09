Хоакин Финикс и Лейди Гага с 11-минутни овации на премиерата на "Жокера: Лудост за двама"

Жокера заведе своята Харли Куин във Венеция. Хоакин Финикс, Лейди Гага Стефани Джоан Анджелина Джерманота Лейди Гага (Lady Gaga) е американска певица, родена в Ню Йорк, в и режисьорът Тод Филипс пристигнаха във италианския град, за да присъстват на дългоочакваната премиера на филма "Жокера: Лудост за двама".

На Червения килим носителката на "Грами" и "Оскар" за пореден път успя да впечатли публиката със зашеметяващата си визия. Тя бе придружена от годеника си - предприемачът и технологичен инвеститор Майкъл Полански.

Талантливото трио получи 11-минутни овации за новата лента за Жокера.

Lady Gaga takes selfies and soaks up the applause during #JokerFolieaDeux's 11-minute standing ovation. #Venice2024 https://t.co/s4fPPLgWCZ pic.twitter.com/JIGtfcXK4M