Фестивалът "Сънданс" започна, въпреки силно засегнатата от пожарите в Лос Анджелис киноиндустрия

Фестивалът за независимо кино "Сънданс" беше открит в сърцето на Скалистите планини в Юта, в момент, когато холивудските професионалисти са пряко засегнати от опустошителните пожари в Лос Анджелис, съобщи АФП.

Парк Сити и Солт Лейк Сити, където до 2 февруари е предвидено представянето на 88 филма, представящи 33 държави и територии, са на повече от 1000 км от калифорнийския мегаполис. Но пожарите, разразили се там след 7 януари, са в съзнанието и в сърцата на всички. Те дори са засегнали пряко участници във фестивала и понякога бедствието присъства косвено в техните филми.

Организаторите на "Сънданс 2025" са разговаряли с режисьори, "които са загубили домовете си или са били евакуирани", преди да дойдат в Юта, каза за АФП директорът на фестивала Юджийн Ернандес. Той е чул много "трогателни истории за хора, които бягат от домовете си с харддискове под мишница", за да спасят филмите си.

Например, като ехо на пожарите, жанровият филм "Не умря" за зомбита, оцелели от апокалипсиса - е заснет във вече разрушените домове на режисьора и продуцента, в Алтадена.

"Заснехме филма и след няколко дена . . . загубихме къщите си", каза пред АФП режисьорката Мийра Менън. Тя и съпругът ѝ, който е съсценарист на филма, са видели как домът им се превръща в пепел, също като този на продуцента и монтажиста.

Месец преди началото на фестивала "Сънданс" беше представена еклектичната му програма, в която холивудски звезди са редом до обещаващи млади режисьори, не всички от които американски.

На откриването беше представен филмът "Джимпа" на австралийката Софи Хайд. В него майка, изиграна от британската звезда Оливия Колман, пътува до Амстердам с небинарното си дете - което не се определя в конкретен пол, изиграно от Од Мейсън-Хайд, детето на режисьора, за да види дядо си (в ролята Джон Литгоу).

Според списание "Венити феър", това е "интелигентен и прочувствен" филм, чиято премиера се състоя точно в момента, в който новият американски президент Доналд Тръмп обяви, че в СAЩ отсега нататък ще се признават само "два пола - мъжки и женски".

"Изключително важно е" да се открие "Сънданс" с филм, насърчаващ толерантността в този конкретен момент (...), в който омразата се носи във въздуха", каза актьорът Джон Литгоу.

Същото се отнася и за Rebuilding ("Възстановяване") на Макс Уокър-Силвърман с Джош О'Конър в главната роля на собственик на ранчо, който губи имота си в ужасен пожар. "Невероятен филм, базиран на духа на устойчивостта", казва с възторг програмният директор на "Сънданс" Ким Ютани.

На кинофестивала ще бъде световната премиера на британския филм The Thing with Feathers с Бенедикт Къмбърбач в ролята на баща с малки синове, изправени пред загубата на своята съпруга и майка.

Друга суперзвезда - американската певица и актриса Дженифър Лопес, ще участва за първи път на фестивала с филма на режисьора Бил Кондън "Целувката на жената-паяк"- екранизация на бродуейски мюзикъл по романа на аржентинския писател Мануел Пуиг.

Американската актриса от индиански произход Лили Гладстоун, номинирана за "Оскар" през 2024 г. за филма на Мартин Скорсезе "Убийците на цветната луна", ще участва в римейка на "Сватбен банкет" (1993) на тайванския режисьор Анг Лий.

Известният рапър Ейсап Роки и телевизионният водещ Конан О'Брайън са звездите на комедията If I Had Legs I'd Kick You.

"Сънданс" отделя внимание и на нехудожествените документални филми. Бившият премиер на Нова Зеландия Джасинда Ардърн ще бъде в Юта, за промоцията на филма "Министър-председател".

