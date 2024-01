Продават на търг единствената картина, нарисувана от "Бийтълс"

Единствената картина, нарисувана от "Бийтълс", ще бъде продадена на търг, предаде Би Би Си, цитирани от Нова телевизия.

Платното на четиримата музиканти е създадено по време на турнето им в Япония. След като групата слиза на токийското летище "Ханеда" на 29 юни 1966 г., Ринго, Пол, Джон и Джордж се отправят към хотела си.

Заради смъртни заплахи от местни националисти те са принудени да прекарат цялото време затворени там.

В стаята им е имало множество подаръци, сред които и материали за рисуване. За да запълни времето си, ливърпулската четворка решава да постави лист фина японска хартия на масата и да нарисува жена.

Почти шест десетилетия по-късно картината вече се продава, а върху нея са и четирите подписа на легендарните британци. Те са поставени в средата на платното, където в онзи момент в хотелската стая е била поставена лампата.

Картината е с размери 54,6 х 78,8 см и ще бъде продадена в "Кристис" в Ню Йорк на 1 февруари. Тя е оценена на стойност между 400 000 и 600 000 долара.

The Beatles created a painting together while on tour in Japan. Now it’s up for auctionhttps://t.co/PmJTmsL7bC pic.twitter.com/jkhgEcW3Uz