Джордж Р.Р. Мартин се облече в розово и отиде да гледа "Барби"

Американският писател Джордж Р.Р. Мартин, който е автор на епичната фентъзи поредица „Песен за огън и лед“, чиято първа част е „Игра на тронове“, стана един от милионите зрители по света, гледали нашумелия филм „Барби“ с участието на Марго Роби и Райън Гослинг в главните роли.

Той си качи забавна снимка в Туитър, където позира с розови одежди в съответствие с шеговития „дрескод“ за филма.

I went to see Barbie with my lovely wife; she said pink is my color. #imkenough pic.twitter.com/4E0LJMQpmC