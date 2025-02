Скръбта връхлита Бенедикт Къмбърбач в новия му филм, представен на "Берлинале"

© Getty Images

Британският актьор Бенедикт Къмбърбач сподели, че е бил завладяван от скръб в неочаквани моменти, докато е играл вдовец в новия си филм, представен на "Берлинале", предаде Ройтерс.

Семейната драма "Нещото с пера" (The Thing With Feathers) по романа "Скръбта е твар перната" (Grief Is the Thing with Feathers) на Макс Портър беше показана на кинофестивала в Берлин извън конкурсната програма.

"Странните моменти просто ме връхлитаха", каза Къмбърбач пред журналисти.

Актьорът Бенедикт Къмбърбач потвърди, че се завръща в киновселената на "Марвел"

Британският актьор си спомня как сцена, в която персонажът му сгъва дрехите на покойната си съпруга и ги поставя в кутия, го е "сварила неподготвен".

"Аз съм на 48 години. Преживял съм доста неща. Живял съм. Изпитвал съм скръб. Тази сцена обаче докосна някои тънки струни", сподели Бенедикт Къмбърбач.

В семейната драма актьорът играе баща на две малки момчета, чиято съпруга неочаквано умира. Пред героя на Къмбърбач започва да се явява голяма фигура на врана от друг свят, която в крайна сметка принуждава семейството да се изправи лице в лице със скръбта си.

"Донякъде ролята изисква да се отпуснеш и да не се опитваш да контролираш начина, по който трябва да изглежда скръбта", казва още Бенедикт Къмбърбач, който се прочу с ролите си на Шерлок Холмс и Доктор Стрейндж.

"Нещото с пера" е дебютният игрален филм на британския режисьор на документални продукции Дилън Саутърн.

Говорейки за книгата "Скръбта е твар перната", по която е адаптиран филмът, Саутърн каза, че никога не е чел нещо подобно, пропито с дълбоки идеи и подробности за персонажите.

Международният филмов фестивал в Берлин бе тържествено открит

Режисьорът, прочул се с документалния филм No Distance Left to Run за група "Блър", допълни, че е искал да пренесе на екрана преживяването на скръбта заедно със семейството, което книгата предава.

"Това беше предизвикателство, но същевременно и един наистина удовлетворяващ проект, в който да се потопя", каза Дилън Саутърн.

Премиерата на филма беше на кинофестивала "Сънданс" на 25 януари, допълва БТА.

Последвайте канала на

0









Копирано