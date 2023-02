Кевин Костнър получи статуетка си „Златен глобус” по пощата

Актьорът Кевин Костнър най-после получи спечелената от него статуетка „Златен глобус”.

Той грабна наградата за най-добър актьор в драматичен сериал за ролята си в „Йелоустоун“, но не успя да присъства на церемонията заради наводненията около дома му, пише Си Ен Ен.

Холивудската звезда публикува клип, на който разопакова трофея си.

„Гледах шоуто отвкъщи, но не беше същото. Да бъда номиниран беше от изключително значение за мен", каза Костнър във видеото.

За финал актьорът благодари на всички, които го подкрепят.

I got something really special in the mail. Thank you @goldenglobes pic.twitter.com/ofFdKrPIwH