Ето кой грабна „Златен глобус” на тазгодишните награди

Американският режисьор Стивън Спилбърг получи наградата "Златен глобус" за най-добър режисьор за полуавтобиографичния му филм "Семейство Фейбълман", предадоха световните агенции. А самият филм спечели наградата за най-добра драматична продукция, предаде БТА.

Лентата е съкровен разказ, до голяма степен вдъхновен, от детството на режисьора. В нея главното действащо лице е американски евреин, който мечтае да прави филми през 60-те години на миналия век, докато бракът на родителите му се разпада необратимо.

Режисьорът и сценарист Мартин Макдона пък получи "Златен глобус" за най-добър сценарий за "Баншите на Инишерин", филм, разказващ за разпадналото се приятелство между двама мъже. Продукцията спечели и наградата за най-добра комедия.

Еди Мърфи получи почетно отличие за цялостен принос към развлекателната индустрия.

"Домът на Дракона", "Начално училище Абът" и "Белият лотос" спечелиха трите най-големи телевизионни отличия "Златен глобус". Те бяха отличени съответно в категориите за телевизионна драма, телевизионна комедия и най-добър лимитиран сериал, антология или телевизионен филм.

В актьорските категории Колин Фарел и Мишел Йео спечелиха наградите "Златен глобус" съответно за най-добър актьор и най-добра актриса във филмова комедия. Фарел получи отличието за ролята си в продукцията Макдона "Баншите на Инишерин", която по този начин завърши наградната церемония с общо три статуетки. А Йео за ролята си във филма "Всичко навсякъде наведнъж" - продукция, окачествявана като комбинация от сюрреалистична комедия, научна фантастика, фентъзи, филм за бойни изкуства и анимация, посветена и на темата за паралелните вселени и надвисналата глобална опасност.

Техните колеги Остин Бътлър и Кейт Бланшет получиха отличията съответно в категориите за най-добър актьор и най-добра актриса във филмова драма. Бътлър грабна наградата за "Елвис", а Бланшет за "Тар". Биографичният филм за Краля на рока, донесъл приза на Бътлър, е дело на Баз Лурман. Продукцията, за която бе отличена Бланшет е режисирана от Тод Фийлд и за нея актрисата получи и "Купа Волпи" на кинофестивала във Венеция миналата есен. Филмът разказа за възхода и падението на диригентката и композиторката Лидия Тар, за жертвите, които изисква и налага изкуството, за трансформациите, през които преминава всеки, който е всепогълнат от изкуството и е загърбил всичко друго.

В категорията за най-добър актьор и най-добра актриса в поддържаща роля в пълнометражен филм победиха съответно Джонатан Ки Куан за "Всичко навсякъде наведнъж" и Анджела Басет за "Черната пантера: Уаканда завинаги".

В категорията за най-добър актьор и най-добра актриса в комедиен сериал пък доминираха Джеръми Алън Уайт за "Мечката" и Куинта Брънсън за "Начално училище Абът". Най-добър актьор и най-добра актриса в телевизионна драма станаха съответно Кевин Костнър за "Йелоустоун" и Зендая за "Еуфория". Отличията за главни роли в лимитиран сериал, антология или телевизионен филм получиха съответно Еван Питърс за "Дамер - Чудовище: Историята на Джефри Дамер" и Амандай Сайфред за "Отпадане".

Отличията за второстепенни роли в лимитиран сериал, антология или телевизионен филм получиха съответно Пол Уолтър Хаузър за "Черна птица" и Дженифър Кулидж за "Белият лотос". Докато отличията в най-добра второстепенна мъжка и женска роля в телевизионен драматичен или комедиен сериал получиха съответно Тайлър Джеймс Уилямс за "Начално училище Абът" и Джулия Гарнър в "Озарк".

В категорията за най-добра анимация победител е "Пинокио" на Гийермо дел Торо.

За най-добра чуждоезична лента бе обявен аржентинския филм "Аржентина 1985".

Наградата за най-добра филмова музика получи Джъстин Хъруиц за "Вавилон", докато отличието за най-добра филмова песен отиде при "Naatu Naatu" от индийския филм "RRR".

