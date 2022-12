© gettyimages

Слушай новината Слушай новината

Тейлър Суифт ще реализира първия си филмов проект, съобщава БТА, позовавайки се на съобщение на американската продуцентска компания „Сърчлайт пикчърс“.

Тейлър е уникален автор и артист. Привилегия е да работим с нея в това ново творческо пътешествие, се казва в съобщението на компанията.

Тейлър Суифт оглавява класацията на "Билборд" за сингли с "Anti-Hero"

32-годишната певица не е чужда на киното. Тя е сценарист и режисьор на късометражния филм "Всичко е твърде добре“ („All Too Well: The Short Film"), който получи награда на Ем Ти Ви и отговаря на условията за номинация за "Оскар“ в категорията за късометражни филми.

На филмовия фестивал в Торонто през септември Суифт обави желанието си да се занимава с кино. "Чакам подходяща възможност. Обичам да разказвам истории“, каза тогава певицата.

Тейлър Суифт влезе в историята на американската музика с десетия си пореден албум "Midnights“. Той беше издаден на 21 октомври. Десет песни от албума достигнаха до високи позиции на класацията "Билборд Хот 100“.

2









Копирано