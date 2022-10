Топ 5 на най-странните предавания в Netflix

© Pixabay

Netflix е едно необятно море, в което човек може да загуби часове, докато избере какво да гледа. Признаваме, че платформата е супер и има много добри попадения, но има и предавания, за които си казваме: „Как въобще им е хрумнало подобно нещо?“ Каналът Vbox7 изброява пет от най-странните.

1.Is it cake?

Може би се сещате за онези клипчета в TikTok, в които всичко е направено от торта, но същевременно е супер реалистично. Именно в това се състои идеята на Is it cake?. Любители готвачи се впускат в луда надпревара, а целта е да създадат торти, които максимално да приличат на вещи от нашето ежедневие – чанти, купи, джънк фууд и т.н. Целта е журито да бъде заблудено и да даде грешен отговор на въпроса: Is it cake? (Торта ли е това?). Резултатите определено са УАУ!

Зловещият рекорден рейтинг на Джефри Дамър

2. Sexy Beasts

Ако си мислите, че сте видели доста абсурдни риалити формати, то нека ви разкажем за този. Sexy Beast в превод „Красиви зверове“ е формат за запознанства.

Същината обаче идва от начина, по който хората отиват на срещи. Те са облечени и гримирани с нелепи костюми на зверове, за да могат да опознаят човека под обвивката.

3. Floor is lava

Това предаване много точно отговаря на заглавието си. „Подът е лава“ е популярна детска игра, в която се преминават различни препятствия, без да се стъпва на пода, защото той е „лава“. На същия принцип е изградено предаването, в което хора се опитват да преминават през различни препятствия без да докосват пода.

„Всички сме мъртви“ оглави класациите на Netflix

4. How to build a sex room

How to build a sex room е едно от най-скорошните шоута на Netflix. В него Мелани Роуз е интериорен дизайнер, който няма да ви даде съвети за хола ви, но ще ви помогне да си изградите стая за секс. В шоуто се представят различни двойки, които искат да създадат стая за удоволствия в дома си, а Мелани Роуз им помага според техните предпочитания.

5. Old enough!

Old enough! е японско риалити шоу, което се излъчва за пръв път през далечната 1991г. В концепцията на това предаване лежи идеята да видим как ще се справят малки деца в ситуации, в които възрастните попадат ежедневно. Най-абсурдното е, че децата са наистина много малки – от 2 до 4-годишни. Шоуто проследява как децата пазаруват, доставят на поръчки и др.

