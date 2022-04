Съпругата на Уил Смит: Бях принудена от майка ми да се омъжа за него

Съпругата на актьора Уил Смит - актрисата Джейда Пинкет-Смит призна, че не е искала да се омъжва. Актрисата сподели, че дори е плакала, докато върви по пътя към олтара, съобщи New York Post.

“Бях под огромно напрежение”, каза Пинкет-Смит. “Бях млада и прохождаща актриса, но бременна. Не знаех какво да правя”, призна 50-годишната Джейда и заяви: “никога не съм искала да се омъжвам.

Jada Pinkett Smith 'never' wanted to marry Will, cried at 'horrible' wedding https://t.co/4dQXPz6u6E pic.twitter.com/G61sDLcy55