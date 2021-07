Появиха се първи кадри от новите епизоди на „Сексът и градът“

© Getty Images (архив)

Кари Брадшоу се завръща! Все така смела в модните си решения, любимата на зрителките героиня от „Сексът и градът“ е отново на първа линия в борбата със скуката. Снимките към продължението на култовия сериал към момента текат в Ню Йорк, а продуцентите от HBO Max публикуваха и първи официален кадър от новите епизоди, пише Монитор.

Снимката представя Миранда, Кари и Шарлот, позирали на фона на Голямата ябълка. Въпреки че оригиналният дизайнер на продукцията Патриша Фийлд е ангажирана с втория сезон на „Емили в Париж“ (отново на Дарън Стар – б.а.), с модните решения в And Just Like That се е заела нейното протеже Моли Роджърс.

Именно от тоалетите от сп. Vogue предполагат, че стриктната адвокатка Миранда ще е успяла да внесе повече спокойствие и непукизъм в ежедневието си. Кари ще е намерила нов източник на смелост, докато Шарлот все още остава мистерия. Фенове пък предполагат, че разположеното на заден план кошче за боклук рефлектира решението на Ким Катрал да не се завърне като Саманта в новите 10 серии.

Припомняме, че от HBO Max потвърдиха, че ще снимат продължение в началото на тази година. „Сексът и градът“ стана истински хит сред зрителите още с първия си сезон, който започна излъчването си през 1998 г. Последният епизод бе излъчен шест години по-късно, а след това четирите момичета се завърнаха за два пълнометражни филма.

