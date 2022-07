Опасна прогноза за климата се сбъдна 28 години по-рано

През 2020 г. синоптиците в Обединеното кралство провеждат мисловен експеримент: Как ще изглежда прогнозата за времето през 2050 г.? Според CNN тогава експертите от Метеорологичната служба на Обединеното кралство на базата на промените в климата създават модел, като отбелязват, че той не е действителен.

Тези дни прогнозата им се сбъдва, но с 28 години по-рано, пише "24 часа".

Великобритания за пръв път издаде предупреждение за червен код заради екстремни горещини

Това става ясно от публикация в "Туитър" на Саймън Лий, който изследва атмосферата в Колумбийския университет в Ню Йорк.

Именно той пръв забеляза поразителното сходство между перспективите за 2050 г. и прогнозата за началото на следващата седмица в Обединеното кралство.

In 2020, the @metoffice produced a hypothetical weather forecast for 23 July 2050 based on UK climate projections.



Today, the forecast for Tuesday is shockingly almost identical for large parts of the country. pic.twitter.com/U5hQhZwoTi