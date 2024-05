Кирил Петков осъди атентата срещу Фицо

Силно осъждаме опитите политическите проблеми и несъгласия да се решават чрез насилие. Пожелаваме сила и смелост на семейството и приятелите на г-н Роберт Фицо. Това написа в социалната мрежа "Екс" съпредседателят на „Продължаваме Промяната" Кирил Петков след нападението на премиерът на Словакия.

Словашкият министър-председател все още се намира в операционната зала на болницата в Банска Бистрица.

Простреляха премиера на Словакия Роберт Фицо, има опасност за живота му

Роберт Фицо беше прострелян в сряда в град Ханлова, пред местния Дом на културата, където е отивал за среща със свои поддръжници. Чути са били четири изстрела.

