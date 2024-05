Министерски съвет осъжда атаката срещу словашкия премиер

Осъждаме категорично атаката срещу Робърт Фицо. Това се посочва в публикация на Министерския съвет в социалната мрежа "Екс" по повод стрелбата срещу словашкия премиер Роберт Фицо, който беше ранен след правителствено заседание днес.

Пожелаваме му бързо възстановяване, сила и кураж на семейството му, се казва още в позицията.

We categorically condemn the attack on Robert #Fico! We wish to him a speedy recovery, strength and courage to his family.