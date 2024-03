Финансовият министър в оставка Асен Василев Асен Василев е министър на икономиката, енергетиката и туризма от 12 март до 29 май 2013 г. С указ на отговори на председателя на Европейската народна партия Манфред Вебер Манфред Вебер – германски политик. Манфред Вебер е роден на 14 юли 1972 г. в баварското селище.



В четвъртък лидерът на ЕНП подкрепи кандидата за премиер от ГЕРБ ГЕРБ е дясноцентристка популистка, консервативна и проевропейска политическа партия в Мария Габриел като обяви, че поведението на лидерите на "Продължаваме промяната Кирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната" - Демократична България "Демократична България" e центристко-дясно политическо обединение, съставено от" e тревожно. Вебер отново призова за повече отговорност.

Последва отговорът на съпредседателя на ПП-ДБ в социалната мрежа X, където Василев написа: "Г-н Вебер, "отговорно" ли е да излъжеш българския народ, като предложиш кабинет, в който 11 от 19-те министри се оттеглиха, защото не знаеха, че ще бъдат предложени за министри? Те буквално научиха, че са част от кабинета, от пряко телевизионно излъчване".

