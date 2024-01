Турският външен министър идва в България

Турският министър на външните работи Хакан Фидан днес заминава на обиколка в три балкански страни - Албания, България и Румъния. Това съобщи министерството на външните работи на Турция в акаунта си в социалната мрежа X, информира БТА.

Обиколката на Фидан ще продължи от 28 до 31 януари.

По време на официалните посещения на Фидан в трите балкански страни се очаква да бъдат обсъдени двустранните отношения, както и актуалните регионални и глобални въпроси.

В изявлението на министерството на външните работи на Турция се допълва, че Фидан ще се срещне с турски бизнесмени и с представители на турската общност в Албания, България и Румъния.

Regarding the Visits of H.E. Mr. Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye to Albania, Bulgaria and Romania https://t.co/bfJuHS3CPZ pic.twitter.com/etjXAytZWW