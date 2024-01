Съдебния спор за най-големия завод за амоняк в Русия: Даниел Митов пред The Parliament Magazine

Депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов Даниел Митов е роден на 4 декември 1977 г. в град София. Завършва СУ „Климент Охридски“, с анализ за The Parliament Magazine по повод съдебният спор за най-големия завод за амоняк в Русия.

Преди петдесет години напрежението между Съединените щати и Съветският съюз започна да намалява след четвърт век Студена война. Три важни договора за ограничаване на оръжията бяха подписани през 1972 г. и започнаха преговори, водещи до Споразуменията от Хелзинки от 1975 г., които поставиха основите за обединението на Европа в края на 80-те години.

Ерата на разведряването включваше и икономическо сътрудничество между двете страни – не точно приятели, но не и съвсем врагове. Една от най-значимите от тези инициативи беше съвместния проект между съветската страна и компанията "Окцидентъл Петролиум" на Арманд Хамър с цел изграждане на азотен завод в южния руски град Тольятти (кръстен на италиански комунистически лидер, Палмиро Толиати).

Този завод се превърна в най-голямото съоръжение за амоняк, строено някога. За да достави амоняка на световните пазари, беше построен тръбопровод с дължина почти 2500 км, за да свърже амоняка, произвеждан в Толиати от ТолиатиАзот („ТоАЗ“) с украинското пристанище Одеса. В света има само три тръбопровода, които са по-дълги от този и нито един от тях не транспортира нищо друго освен нефт и газ.

Накратко, заводът ToAz е опората на икономиката на Толиати и околния регион. Но точно както изграждането му е продукт на по-добри времена, по-новата му история отразява трагичното влошаване на руската правна система и подчиняването на руската икономика и правна система на политическите капризи на Кремъл и олигарсите, които са близки до президента Владимир Путин.

Русия под управлението на Путин видя драстично нарастване на практиката, известна като рейдерство, корпоративен рейд върху активи на компания, отчасти чрез използване на слабостите на руската правна система. Тактиките, използвани в рейдерството, включват незаконно прехвърляне на собственост, подкрепено от съдебни решения, които са получени по незаконен начин и които често са в пряко противоречие с руското законодателство. Те обикновено се комбинират с директни правни заплахи, фалшиви обвинения в престъпност и укриване на данъци, всички от които са подкрепени от корумпирани съдилища, срещу законните собственици, които са изправени пред затвор или изгнание, ако се опитат да се съпротивляват.

Компании от всякакъв размер могат да бъдат жертви на рейдерство; общото е, че практиката е защитена и разрешена от Кремъл. Известни случаи включват производителя на мобилни телефони Yevroset, чиито собственици бяха обект на червена бюлетина на Интерпол, издадена от Русия; петролната компания Юкос, чиито акционери в крайна сметка спечелиха най-голямото търговско арбитражно решение срещу руското правителство; и Hermitage Capital Management, собственост на предприемача Бил Браудър, чийто адвокат Сергей Магнитски почина в затвора след месеци на малтретиране и който самият е бил обект на фалшиви руски съдебни решения.

В случая с ToAz, рейдерството за първи път се появи през 2005 г., когато миноритарен дял в компанията беше придобит от петролния и минерален магнат Виктор Векселберг. Той повдигна обвинения в укриване на данъци, измами и пране на пари срещу висши ръководители на ToAz, които бяха принудени да избягат от страната. В онези дни при бившия президент Дмитрий Медведев руските съдилища запазиха известна степен на независимост и не подкрепиха обвиненията на Векселберг; той насочи вниманието си към други проекти и продаде акциите си в ToAz на родения в Беларус руски бизнесмен Дмитрий Мазепин.

Мазепин идва от света на постсъветското банкиране и търговия, но от 2004 г., докато все още работи в Кремъл, той започва да се насочва върху придобиването на дялове във възможно най-много компании в химическата индустрия на Русия. Неговата компания Uralchem е най-големият производител на амониев нитрат в Русия. А Uralkali, друга собственост на Mazepin, е един от най-големите производители и износители на поташ в света. В допълнение към ToAz, Мазепин е завладял контрола върху Transammiak, компанията, която притежаваше тръбопровода, който в миналото доставяше по-голямата част от амоняка, произведен от ToAz, до пристанището на Одеса, и Tomet, един от най-големите производители на метанол в Русия. С приключването на рейда над ToAz, Мазепин успя да постигне целта си да стане доминираща сила в руската химическа индустрия.

Самият Мазепин е тясно свързан с президента Путин и беше един от малката група висши руски бизнесмени, с които Путин се срещна в Кремъл непосредствено след инвазията в Украйна през февруари 2022 г.; и Мазепин е санкциониран от ЕС и Обединеното кралство като водещи икономически посредници на войната. Говори се, че Мазепин е изборът на Кремъл за следващия лидер на родната му Беларус, след като управлението на действащия президент Александър Лукашенко приключи (по един или друг начин).

