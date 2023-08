Мария Габриел изказа съболезнования на семействата, загубили своите близки при експлозиите край Букурещ

Вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел Мария Иванова Габриел е родена на 20 май 1979 г. в Гоце Делчев. През 1997 г. завършва Езикова изказа съболезнования на семействата, загубили своите близки при експлозиите край Букурещ, в пост в Х (Туитър).

Габриел поднася искрените си съболезнования. Тя пожелава бързо възстановяване на ранените. България е напълно солидарна със съседката си Румъния, готова да окаже незабавна медицинска помощ, пише още вицепремиерът и министър на външните работи.

Общо 58 души пострадаха снощи при експлозии и пожар в станция за втечнен петролен газ (пропан-бутан) в Креведия, Румъния. От тях 43 са служители на Министерството на вътрешните работи - 39 пожарникари, двама полицаи и двама жандармеристи, по данни на Инспектората за извънредни ситуации, цитирани от новинарския сайт Зиаре.

България е готова да приеме до 17 пострадали от ужасяващата експлозия в Румъния

Днес почина жена, която е била с 95% изгаряния в резултат на експлозията. Тя е била съпруга на мъжа, който снощи почина на място в резултат на инфаркт на миокарда, без да е имал изгаряния.

Sincere condolences to the families who lost their loved ones in the explosions near Bucharest.



We wish a speedy recovery to the injured.



Bulgaria stays in full solidarity with its neighbor Romania, ready to provide immediate medical support.