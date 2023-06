Вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел Мария Иванова Габриел е родена на 20 май 1979 г. в Гоце Делчев. През 1997 г. завършва Езикова поздрави гръцкия премиер Кириакос Мицотакис Кириакос Мицотакис – гръцки икономист и политик. Мицотикис е роден в Атина на 4 март 1968 г. за победата на „Нова демокрация“ на парламентарните избори в Гърция.

Поздравления, Кириакос Мицотакис Кириакос Мицотакис – гръцки икономист и политик. Мицотикис е роден в Атина на 4 март 1968 г. и „Нова демокрация“, за вашата изключителна победа на изборите, написа Мария Габриел Мария Иванова Габриел е родена на 20 май 1979 г. в Гоце Делчев. През 1997 г. завършва Езикова в Туитър.

В поста си тя пожелава успех на гръцкия премиер. Очаквам нашето сътрудничество, добавя министърът.

Congratulations @kmitsotakis and @neademokratia for your outstanding electoral victory!



I wish you the best of luck, Prime Minister, and look forward to our cooperation! pic.twitter.com/KYktrv9lAb