Борисов поздрави Мицотакис за изборната победа в Гърция

Лидерът на Бойко Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република България. Роден е на 13 юни 1959 г поздрави Мицотакис за изборната победа в Гърция.

"Поздравления за моя приятел и колега Кириакос Мицотаксия за голямата победа на парламентарните избори.

Нашият регион и Европа се нуждаят от стабилност, сигурност и растеж."

Партията на Кириакос Мицотакис печели парламентарния вот в Гърция. Има шанс за еднопартиен кабинет

Congratulations to my friend and @EPP colleague @kmitsotakis & @neademokratia for the great victory at the parliamentary elections! Our region & Europe need stability, security & growth, which an @EPP leader knows best how to bring!