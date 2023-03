България получи първия самолетен двигател за МиГ-29 от Полша

България получи първия самолетен двигател за българските изтребители МиГ-29 от Полша днес. Това съобщи Министерство на отбраната в своя официален профил в Туитър.

Предстои сключване на договор за втори двигател, каза служебният министър на отбраната Димитър Стоянов преди дни. Още през януари Стоянов съобщи, че два двигателя за МиГ-29 ще пристигнат от Полша.

МО обяви обществена поръчка за доставка на шест ремонтирани двигателя за МиГ-29, в средата на месец март. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 26,4 млн. лв. с ДДС.

Today received the first aircraft engine for the MiG-29. , thank you for your #allied #solidarity! #StrongerTogether @PremierRP_en @MorawieckiM @Poland_MOD @mblaszczak