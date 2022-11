МВнР: България е изключително притеснена от експлозията в Полша

България е изключително притеснена от експлозията в Полша, при която загинаха двама цивилни граждани, се посочва в позиция на Министерството на външните работи.

"Следим развитието на ситуацията отблизо и сме в контакт с нашите съюзници за консултации. Изразяваме пълна солидарност с полските ни съюзници, обединението на НАТО и Европейския съюз е нашата сила. От самото начало на руската война в Украйна заявяваме, че агресията трбва да спре", пишат от МВнР в Туитър.

Късно вечерта на 15 ноември стана ясно, че двама души са загинали след експлозия в полското село Пшевдов, на километри от границата с Украйна. В полски медии се появиха информации, че в селото са попаднали руски ракети или части от ракети. Информацията обаче не е потвърдена нито от полското правителство, нито от НАТО. Новината дойде на фона на масирания руски обстрел в Украйна, при който бяха поразени няколко града.

