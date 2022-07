Румен Гечев и министър Заков в тежък сблъсък за изтребителите F-16

© Novini.bg

Комисията по бюджет и финанси прие законопроекта за ратифициране на договора за закупуване на изтребители F-16, предаде репортер на Novini.bg. Промените засягат точките за боеприпасите, доставката на ракети, материали и услуги, радиосистемата и свързаните с нея поддръжка и оборудване. Водеща комисия е тази по отбрана.

В началото на заседанието министърът на отбраната в оставка Драгомир Заков обяви, че оттегля от промените чл. 6 , който предвижда промени в договора да могат да се извършват от министъра на отбраната, без да има санкция на Народното събрание. Той уточни, че е установено, че това противоречи на Конституцията ни.

Председателят на бюджетната комисия Любомир Каримански поясни, че на този етап Заков не може да оттегли чл. 6, след като вече е входирал законопроекта. Това трябва да стане между първо и второ гласуване в комисия или в пленарната зала, уточни Каримански.

Промените включват коригиране на дейности и тяхното финансиране. Има коригиране на срокове, промяна на доставици на услуги, има добавени нови линии. Подписаното допълнение и изменение не променя общите условия, не се увеличава и стойността на подписания през 2019 г. договор. Има надграждане в някои елементи, което е в наша полза, заяви Заков.

До 15 август 2022 г. трябва да потвърдим тази оферта, иначе влизаме в друга процедура. От това зависи модернизацията. Това е най-сериозният технологичен проект за армията ни към момента, добави той.

Не съм виждал такъв скандален и унизителен договор, какъвто подписа нашата страна през 2019 г., подчерта депутатът от БСП Румен Гечев. Те още не са произвели първия самолет и искат промени. Искаме си самолетите, не искаме преправяне на договора. Искаме да си изпълнят договора. Докога ще ни мотаят – до 3065 г. ли? Настояваме да се срещнете с когото трябва – дали с американския посланик, дали с американския министър на отбраната. България си иска самолетите. Поради гламавите договори на българската държава, си съсипваме авиация, обърна се социалистът към министъра на отбраната.

В договора няма разместване на цени, а ценови капан. Цялата тази работа се прави, за да не отговаря американската страна за закъснението. Те искат да подпишем допълнителни споразумения, за да не може България да си търси компенсациите в американски съд. Нещата са скандални. Ако обичат нашите уважаеми партньори, щом сме платили 100%, да изпълняват договора и да не ни занимават с глупости, каза Гечев.

Неизпълнението на договора ще ни вкара в жестоки допълнителни разходи. Дали сме парите на българския народ, чакаме си самолетите. Настоявам да защитите българския интерес, да тропнете по масата и да получим това, за което сме платили, добави той.

Разбрах, че имаме един обучен пилот. Този пилот какво ще прави до 2025 г., ще кара такси ли? Той ще забрави всичко дотогава, отбеляза депутатът от БСП.

Вътрешните ценови размествания са стратегически и те ще имат тежки последици. Очевидно това се прави, за да не носят отговорност. Ние от БСП ще гласуваме против, отбеляза Румен Гечев.

С промяната правим всичко това – искаме си самолетите. Казвате, че ще останем без самолети, ако не дойдат изтребителите до 2025 г. – това е криза от 20 г., не от днес, отговори Драгомир Заков.

Американската страна ни сигнализира, че има необходимост от осъвременяване на някои от линиите, тъй като става дума за високотехнологичен продукт. Има системи, които за 3 г. са еволюирали. Ако искаме да останем със старите системи, добре, но мисля, че е в наш интереса да са новите, особено след като това не ни струва допълнителни пари. Въоръжението за изтребителите е закупено и то няма да ни струва по-скъпо. Това, което се променя в договора, увеличава възможностите на самолета, заяви военният министър.

През 2027 г., най-късно през 2028 г., България ще има цяла ескадрила 16 самолети F-16 Block 70. Първото тримесечие на 2025 г. ще бъдат доставени първите машини от платените вече 8 самолета, посочи министърът. В рамките на няколко месеца би трябвало да бъдат получени всичките 8 самолета.

Полковник Владислав Шекеров - командване на Военновъздушните сили, обясни, че поддръжката включва закупуване на резервни части, предвиждане за извършване на ремонти, както и съответните инженерни представители на по-големите компании, които да оказват подкрепа на място или по телефона, когато се въвежда въоръжената система в експлоатация. Част от промените са за увеличаване на средствата, които са предвидени за резервни части и за ремонти. Отсега обаче никой не може да предвиди какво ще има нужда от ремонт или подмяна.

Това са средства, които са предвидени да се използват за ремонти в процеса на усвояване на самолетите", добави подполковник Шекеров. Идеята е заедно с договора за придобиване на самолетите, въоръжението и средствата за наземно обслужване, да се придобие и първоначалният пакет резервни части, както и да се заявяват определени услуги, които ще могат да се ползват в първите 3-4 години, докато стигнат парите. Това е направено, изтъкна подполковникът.

Договорът за новите изтребители е от 2019 г., като България плати накуп около 2,2 млрд. лв. за 8 машини.

Първите машини се очакваха през 2023 г. Заради войната в Украйна забавянето притесни политическото ръководство, което изтъкна и нуждата от време преди новата платформа да замести ползваните сега МиГ-29.

В началото на месеца представители на американската фирма производител увериха президента Румен Радев, че се работи усилено за възстановяване на линията на производство, засегната от Covid.

На свое заседание на 6 юли Министерският съвет в оставка одобри договор за Изменение и допълнение №1 (Amendment №1) към международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support). C решението се предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал.1, т.4 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон този договор.

От МС съобщиха тогава, че след влизане в сила по условията на Закона за международните договори на България, изменението ще даде възможност за оптимизиране на изпълнението на сключения договор за доставка на самолети F-16 Block 70 от страна на САЩ без увеличаване на финансовите задължения за българската държава.

