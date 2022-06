Вархей благодари на Борисов, че подкрепил френското предложение

Еврокомисарят по разширяването Оливер Вархей благодари на лидера на ГЕРБ ГЕРБ е дясноцентристка популистка, консервативна и проевропейска политическа партия в Бойко Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република България. Роден е на 13 юни 1959 г, че подкрепил френското предложение за решаване на спора между България и Северна Македония.

Вархеи определя решението като историческо за Европа и Скопие.

Еврокомисар Оливер Вархей: Албания е готова да започне официално преговорите за приемане в ЕС

"Очакваме днес правителството да направи необходимите предложения към парламента, за да може Европа да продължи напред", написа еврокомисарят в туитър.

По-рано бившият премиер определи т.нар. френско предложение като "най-доброто". Според Борисов в него са включени всички опасения и страхове, и това, което касае България. "Аз вярвам на президента Макрон, вярвам и на ЕК. До този момент всичко, което се е случило като добро за България, е благодарение на ЕС", заяви Бойко Борисов и призова премиера Кирил Петков да свика спешно заседание по темата Северна Македония.

