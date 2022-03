Какво написаха световните медии за задържането на Борисов

Новината за задържането на Бойко Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република България. Роден е на 13 юни 1959 г обиколи и световните медии.

Бившият министър-председател на България и лидер на най-голямата опозиционна партия ГЕРБ Бойко Борисов беше задържан късно в четвъртък в рамките на полицейска операция, свързана с разследвания на Прокуратурата на ЕС, гласи информацията на Ройтерес.

Ето как извеждат Бойко Борисов от дома му в Банкя

Oт Дойче Веле посочват "Бившият български премиер Бойко Борисов е задържан по подозрение за злоупотреба с еврофондове. Полицията извърши няколко ареста след разследване на 120 случая на измами, свързани с помощта на ЕС".

Българската полиция задържа бившия премиер Борисов след разследване на ЕС, пък е заглавието във Вашингтон пост. Така е озаглавена и статия на европейското издание Политико, предаде БНТ.

