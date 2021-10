Д-р Венелин Тодоров е носителят на голямата Награда „Джон Атанасов“ за 2021 година

© Президентство

Държавният глава Румен Радев приветства днес на церемония в Гербовата зала на „Дондуков" 2 лауреатите в президентската инициатива Награда „Джон Атанасов" за 2021 гoдина. Пред гостите на церемонията президентът подчерта, че постиженията на младите учени са повод за гордост, защото резултатът от работата им намира приложение във всички развити държави и допринася за развитието на жизненоважни сфери като образование, наука, икономика, здравеопазване, сигурност, съобщават от пресслужбата на държавния глава.

„Отличията в различните категории отразяват трудолюбието, решимостта и таланта на българските изследователи, които имат принос към науката и развитието ни като общество, както и победите в множество олимпиади и конкурси", подчерта Румен Радев. Президентът изтъкна, че от самото създаване на конкурса през 2003 г. досега, младите българските учени вече имат забележителни кариери у нас и в чужбина, а разработките им в областта на компютърните науки са от обществената значимост.

Д-р Венелин Тодоров - доктор по математика от Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките е носителят на голямата Награда „Джон Атанасов“ за 2021 година. Той е доцент по информатика и компютърни науки със специалност „Моделиране на сложни системи с голяма размерност“ в Института по математика и информатика на БАН. Основните постижения на д-р Тодоров се състоят в създаването на високоефективни стохастични и детерминистични подходи за оптимизация на алгоритми и моделиране на сложни системи с много голяма размерност. Разработените от д-р Тодоров алгоритми намират приложение при моделиране на невронните мрежи в изкуствения интелект, киберсигурността, високопроизводителните пресмятания в квантовата механика и финансовата математика. Методите се използват с успех също и при прогнозиране на атмосферни процеси с много голяма размерност, далечен пренос на замърсители, устойчиво земеделие, екология и биоикономика.

Доц. Венелин Тодоров е носител на Голямата награда „Питагор“ за млад учен за 2021 г. на министъра на образованието и науката, носител на наградата на БАН за млади учени до 35 г. в областта на информационните и комуникационните науки и технологии ,,Професор Марин Дринов“ за 2019, награда на БАН за най-успешен проект за млади учени по Програмата за подпомагане на млади учени на БАН 2017- 2019, както и награда за най-добър млад учен на БАН за 2018 г.

Носители на отличието грамота „Джон Атанасов – дебютен пробив в компютърните науки“ за ученици и студенти, постигнали през последната година високи резултати с авторските си проекти, са Ванеса Гецева и Христо Тодоров.

Ванеса Гецева е бакалавър по компютърни науки и биоинформатика от Ramapo College of New Jersey, текущ докторант в сферата на биологичните науки в Columbia University. Занимава се с програмиране от ранна възраст и има голям интерес към научните разработки в сферата на изчислителната биология. През 2018 г. работи по проект в тази сфера, резултатите от който са представени на една от най-престижните конференции в сферата на изчислителната биология, 27th Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology и 18th European Conference on Computational Biology. От 2020 г. насам Ванеса Гецева работи по проект в сферата на изчислителната биология в лабораторията на д-р Iman Hajirasouliha в Weill Cornell Medicine. Ванеса Гецева е автор на три научни публикации и е носител на двадесет награди, както студентски, така и от конференции и изложения.

Христо Тодоров е ученик в 12-и клас в ПМГ "Проф. Емануил Иванов" в Кюстендил. Разработил е три авторски научни и приложни проекта в областта на машинното обучение: „Генериране на лого изображения чрез генеративни състезателни мрежи“, „Физически противникови атаки тип “черна кутия” с ограничен брой заявки“ и „Проучване на възможността за интерпретации на машинното обучение чрез анализ на данните за генетичната последователност на туморните супресори“.

Носител е на две специални награди на Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2021, четвърта награда на Association for Computing Machinery и награда на Тайвански международен панаир на науката. Класиран е за участие в Конкурса на ЕС за млади учени (EUCYS) 2021 г. и печели наградата на Швейцарския форум за млади таланти с разработката си, изследваща възможностите за противникови атаки към невронните мрежи. Носител е на златен медал и грамота за отлично представяне както на Ученическата конференция на УчИМИ (2020 и 2021 г.), така и на Ученическата секция на Пролетната конференция на Съюза на математиците в България за 2020 и 2021 г.

На церемонията в Гербовата зала на Дондуков 2 президентът Радев връчи грамоти и сертификати “Джон Атанасов“- ученици и техните преподаватели”. Носителите на отличието са:

Андон Тодоров от Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, носител на сребърен медал от XXXIII Международна олимпиада по информатика. Извоювал е сребърен медал на XVII-ата Международна Жаутиковска олимпиада и 1-во място на XXXVII Национална олимпиада по информатика. Преподавател с най-голям принос за успехите му е Иво Дилов, преподавател по информатика в СМГ „Паисий Хилендарски“, София.

Радостин Чолаков от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив. Той е отличен в индивидуалното класиране на Националната олимпиада по информационни технологии през 2021 г. за своя проект „АзБуки.ML“. Проектът му е на първо място в категория „Разпределени уеб приложения“ на НОИТ 2021 г. Извоювал е и първо място в направление „Софтуерни приложения“ с проект „AnyGoal” на Национален есенен турнир “Джон Атанасов”. Носител е на: Грамота за отлично представяне и медал от Двадесет и първа ученическа конференция на Ученически институт по математика и информатика – БАН, Грамота за отлично представяне и медал от Ученическа секция на 50-тата пролетна конференция на Съюза на математиците в България и първо място в категория „Приложни системи“ на Пролетен турнир по информационни технологии – Велико Търново 2021 г. Преподавател с най-голям принос за успехите му е инж. Мария Василева, учител по информатика и информационни технологии в МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив.

Носители на сертификат в категорията „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ са Мартин Копчев от ПМГ „Акад. И. Гюзелев“ в Габрово, Румен Михов от Математическата гимназия „Атанас Радев“ в Ямбол и Виктор Кожухаров, завършил през 2021 г. МГ „Баба Тонка“ в Русе.

В категория „Вдъхновител и създател на таланти“, която се връчва за трета поредна година с грамота държавният глава отличи Руско Шиков, дългогодишен преподавател по информатика в Ямбол, основател на собствена фирма в областта на информационните технологии и програмист, подготвил десетки български ученици, носители на медали от международни олимпиади и състезания. Руско Шиков е дългогодишен член на Националната комисия по информатика към Министерството на образованието и науката и един от най-дейните организатори на състезанията по информатика в страната.

В словото си на церемонията президентът призова участниците в тазгодишното издание на инициативата да запазят своя творчески устрем. "Това, което правите ни дава повод не само да се гордеем, че сме българи, но и увереност, че България има бъдеще като модерна европейска държава", подчерта още Румен Радев. Държавният глава открои и приноса на представителите на журито и на научната общност за активирането на българската научна диаспора за работа в съвместни проекти.

