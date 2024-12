Водещите новини! Все по-малки деца – трети/четвърти клас – стават пушачи у нас. Башар Асад прехвърлил $250 млн. в брой в Москва

© Getty Images/Pixabay/Novini.bg

Водещите новини за деня до 13.00 ч.,

на 16 декември

Пада възрастовата граница на децата, които се пристрастяват към тютюнопушене. Ученици в трети клас опитват да пушат цигари за първи път, като на мода са най-вече вейповете и т.нар. снус - представлява никотиново прахче, поставящо се под езика.

„В последните години установихме, че става въпрос за начална училищна възраст - 3-4 клас правят първите опити. Иначе традиционно се започва в 5-6 клас. Това е една мода, в тази възраст се възприемат като по-големи. От 8-и клас нагоре вече е много масово пушенето", заяви Росица Димова, председател на Общинския съвет по наркотични вещества – Бургас.

Той обясни, че СОС е бил подведен от общинските съветници Карлос Контрера и Прошко Прошков, които са се опитали да накарат СОС да приеме доклад, с който да се сключи споразумение между "Столичен автотранспорт" и фирма изпълнител за ремонт на общежитие в автобусен гараж "Дружба" и по този начин 850 хил. лв. да отидат по сметките на тази фирма.

След като осуетихме плановете това споразумение да бъде подкрепено от СОС и изискахме повече доказателства за нуждата от подобно споразумение, се оказа, че всъщност това не е бил единственият изход от ситуацията, обясни Бонев.

Ресторантьорите са готови да излязат на протест, ако парламентът гласува връщането на ставката на ДДС от 20% за хранителните продукти и безалкохолните напитки. За това предупреди заместник-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Еньо Енев.

Той уточни, че браншовите организации разчитат на ползотворен диалог с отговорните институции, за да не се стига до напрежение.

По думите му основната цел на разговорите е постигането на съгласие за включването на мерките от декларацията за "санитарния кордон" в коалиционното споразумение между двете формации.

ДБ няма да направи отстъпки по ключовите си приоритети, категоричен бе Мирчев.

На 72 години почина българската телевизионна водеща и разследваща журналистка Маргарита Михнева. Издъхнала е в клиника в Женева, Швейцария, съобщи агенция Фокус.

Дълги години тя води битка с рака.

Родена е на 21 април 1952 г. в София г. През 1974 г. завършва право в Софийския държавен университет. След дипломирането си е разпределена като прокурор в Търговище, но не практикува като юрист.

Началото на второто дело срещу Васил Божков се отлага за трети път. Причината днес е, че съдията-докладчик е в болничен.

При първия опит делото не тръгна заради няколко нередовно призовани страни в процеса. Вторият опит също се провали заради други недовършени процедури.

Ловджия простреля млад мъж, разхождащ се в планината.

Около 18.30 часа на 15 декември в РУ-Самоков постъпил сигнал от Филиала за спешна помощ в града за приет мъж с огнестрелна рана в бедрото.

Полицейските служители предприели незабавни оперативно-издирвателни действия.

Централната банка на Башар Асад e прехвърлила около 250 милиона долара в брой в Москва за период от две години, когато тогавашният сирийски диктатор е бил задължен на Кремъл за военната подкрепа и неговите роднини тайно са купували активи в Русия, съобщи „Файненшъл таймс".

Вестникът е разкрил записи, показващи, че режимът на Асад, макар и с остър недостиг на чуждестранна валута, е изпратил банкноти с тегло близо два тона в банкноти от 100 долара и банкноти от 500 евро на московското летище „Внуково“, за да бъдат депозирани в санкционирани руски банки между 2018 г. и 2019 г.

Необичайните трансфери от Дамаск красноречиво показват как Русия, ключов съюзник на Асад, която му предостави военна подкрепа за удължаване на режима му, се е превърнала в една от най-важните дестинации за парите на Сирия, след като западните санкции я изтласкаха от финансовата система.

Украйна е готова да предостави хуманитарна помощ на Сирия, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

В координация с неговото правителство той заяви, че храните от програмата „Зърно от Украйна“ могат да бъдат използвани за подпомагане на сирийското население, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, предаде БТА.

„Сега можем да помогнем на сирийците с украинска пшеница, брашно и нашето олио – наши продукти, които се използват по целия свят за осигуряване на продоволствена сигурност", каза Зеленски.

Службата за военно разузнаване на Украйна (ГУР) съобщи днес, че "най-малко 30" севернокорейски войници, воюващи на страната на руската армия, са били ранени или убити в събота и неделя в частично окупираната силите на Киев руска Курска област, предаде Франс прес.

„Най-малко 30 войници бяха убити или ранени през уикенда, каза украинската ГУР в Телеграм, позовавайки се на "значителни загуби".

Няколко хиляди севернокорейски войници са изпратени в Русия през последните седмици, за да подкрепят руската армия, според западни източници, докато Кремъл избягва въпроси по темата, отбелязва БТА.

Певицата Били Айлиш бе уцелена в лицето с предмет по време на концерт в Аризона, САЩ.

22-годишната американка изпълняваше песента What Was I Made For? в Глендейл, когато зрител от публиката я замери с нещо, което приличаше на колие или гривна.

След удара певицата прекъсна за миг изпълнението си, но бързо се овладя и продължи с песента, захвърляйки настрана предмета, с който бе улучена.

