Keep yourself positive за реформите в съда и службите и не пипайте организираната престъпност

Натиск върху бизнес, изнудване, връзки на криминалния контингент с магистрати, цели държавни служби и ведомства – впрегнати в рекет…

Но, ако питаш електората – това не е най-важното, мàни ги тия реформи. Целата Мара втасàла – вика – та до реформите сме опрели.

Добре де, какво е по-важно тогава?

Пà заплатите и пенсиите бе! Жизненият стандарт.

Добре…

…

Ама как?

Де за знам как! Нали онè са министрите и политиците, те да кажат.

…

Което е рядко – електоратът да каже, че не знае нещо и да няма готово мнение за конкретни мерки.

Но все пак как? Защото заплати се вдигат от работодатели, а не с постановление на Министерски съвет. Работодателят Х, частна фирма, инвеститор, идва да прави бизнес и да отваря работни места. На главата му веднага се накачулват N брой паразити с връзки с Нотариуса, Еврото, Долара и баба им. И почват да заплашват и рекетират. Компанията казва НЕ на рекета, те им пращат НАП. Оправят се някак си, пак откажат рекета, пратят им друга проверка. Накрая, ако откажат, им пратят я мутри, я по-лошо – ченгета и прокурори.

И те или си отидат, или парите от заплатите ги препратят към плащането на рекета. И държавния, и частния рекет.

И после Keep yourself positive за заплатите. Keep yourself positive означава „Да се поддържаш позитивен“ за дадено нещо, а също така абревиатурата му на английски е K.Y.P. – за по-лесно изписване.

Мà имàло по-важни неща от реформите в съда и службите. Разбира се. Заплатите. Ама я по реда на номерата – Keep yourself positive и за едното, и за другото.

Как ще се случи да имаш заплата, която да ти харесва, ако държавата – в лицето на „органите“ – нехае, когато изхвърлят инвеститорите, а на тяхно място започват да виреят местните бейове с майбасите?

Като им разчистят конкуренцията, на пазара избуяват – като плевели – разни мутри и бивши ченгета от ДС, които си мислят, че да правиш бизнес, значи да тарикатстваш и едновременно да крадеш от работниците си и от клиентите си. На работниците – Keep yourself positive за заплатите и осигуровките; за клиентите – Keep yourself positive за цените и качеството. А най-добре е и субсидии да има, та Keep yourself positive и за държавата; аз съм на Малдивите, вие се оправяйте.

Ако се излъже някой да подаде сигнал, му пращат „проверка“. Ако още продължи много да знае, му пращат бъдещите спортни надежди и прокурори, да си поговорят.

И няма кой да ги накаже. И като няма кой да ги накаже, те си виреят като гъби. И се множат. И завземат.

Но, като се заговори за реформи в съда и службите, електоратът предпочита да вярва, че няма нужда „да се пипат“ и че има и други – по-важни неща. Също така смята, че който иска „да пипа“ службите, е измамник и цели нещо много грозно. Защо го вярва? Така са му казали от телевизора руските агенти от Дондуков, така са му казали и послушните кафяви медии, въобще, това му е затвърденото животоусещане.

И сяда да чака. Някой да му оправи живота и заплатата.

Въобще, положението е: Keep yourself positive за реформите в съда и службите и не пипайте организираната престъпност, че ще стане страшно. Ден да мине, друг да дойде.

___________

„Дайте ни сега 25 хиляди евро, за да ви оправим. За да не ви оправят другите. Имахме много такива срещи. Двамата изглеждаха като мутри. Идват в ресторанта, където сме седнали. Настояват - дайте 25 хиляди евро, иначе ще ви се случат и други проблеми. Идват в кафенето. Обаждат се по телефона. Цялото лято на 2023 г. си го изкарахме така с тях. Аз качих 30 кг от напрежение“.

Името на адвокат и шеф от НАП изплуваха зад гърба на Мартин Божанов - Нотариуса

___________

„Наскоро имахме случай за натиск върху бизнес.

Бизнес, който е бил репресиран – случай с производител на протеинови барчета, който беше шумно атакуван от регулатори. Сезирахме се и предприехме мерки.

Министерството на икономиката нерядко има подобни проблеми – нарушения, констатирани от Сметната палата и АДФ, за които Прокуратурата не образува досъдебно производство“.

Министър Богданов: Ако не се справим с реформата в съдебната система, ще видим бизнеси да се оттеглят от България

______________

Този коментар изразява личното мнение на автора

и може да не съвпада с позициите на редакцията на Novini.bg.

