No Mercy ще участва в новогодишния концерт на Бургас

Мартин Синтрон от американското трио No Mercy ще се включи в новогодишния концерт на Община Бургас на площад "Тройката", съобщиха за БТА от пресцентъра на градската администрация.



Вокалистът и китарист на групата, основана през 1995 г., ще изпълни пред бургаската публика някои от най-популярните хитове на формацията, сред които Where Do You Go?, When I Die и Please Don't Go.



Преди него за настроението на новогодишното тържество ще се погрижи и българската изпълнителка Мила Роберт, позната с песни като "Ме4ка", "Покемон", "Всичко рязко светва" и "Наше си е, Саше", научи още БТА.





След полунощ концертната програма ще продължи с фолклорни ритми и изпълнения на ансамбъл "Странджа". После за музикалната атмосфера на площад "Тройката" ще отговаря диджей Моно.

