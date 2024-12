© Bulfoto

Бившият премиер Кирил Петков Kирил Петков Петков е роден през 1980 г. Той е един от основатели на Центъра за Икономически публикува във Фейсбук видеоклип с музикално изпълнение на дъщеря си Ема.

В него Ема, която тази година навърши 17 години, пее популярната английска коледна песен "Angels We Have Heard on High", чиято музика е заимствана от църковния химн "Слава".

Тийнейджърката пее в зала пред публика, а Кирил Петков Kирил Петков Петков е роден през 1980 г. Той е един от основатели на Центъра за Икономически очевидно е много горд от уменията ѝ. "Коледен поздрав от дъщеря ми Ема, написа той.

През юни той пусна видео с най-малката си щерка - Ана, която поздравява с изпълнение на цигулка своята кака Ема.

