В САЩ публикуваха нов роман на Здравка Евтимова

© личен архив

Нов роман на най-известната и публикувана зад граници наша писателка - Здравка Евтимова, е отпечатан в САЩ от американско издателство, коментира самата авторка. Тя е родена в Перник, завършила е английска филология във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", носител е на много призове и награди у нас и в чужбина. Нейни разкази са публикувани навред: в САЩ, Великобритания, Япония, Канада, Австралия, Франция, Германия, Белгия и мн.др. държави.

"Романът ми "Той носи моето мълчание" (He May Wear My Silence) беше публикуван в края на ноември т.г. в САЩ от издателство Starship Sloane. Заглавието на романа е строфа от стихотворението "Нямото момче" на Федерико Гарсия Лорка.

https://www.amazon.com/dp/B0CP3HJGRF/ref=sr_1_1...

Това е научнофантастичен роман за извънземна цивилизация, обитаваща подсъзнанието на хората. Най- важният представител на тая цивилизация е Смъртта".

Последвайте канала на

0









Копирано