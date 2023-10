Четирикратният рали шампион на България Мирослав Ангелов загина по време на тестове

Четирикратният рали шампион на България Мирослав Ангелов загина днес по време на тестове на макадам близо до Шумен, съобщи sportal.bg.

Неговият навигатор Георги Гаджев е в болницата в Шумен в стабилно състояние, с фрактура на таза и е в съзнание. Навигаторът е в реанимация за допълнително наблюдение, като вече е успял да говори с най-близките си.

Катастрофата по време на втория ден от тестовете е станала на дълга права и с много висока скорост, като състезателният автомобил на Ангелов и Гаджев се е ударил челно в бетонна стена. След удара колата се е запалила, а Гаджев е успял да извади от горящия автомобил Миро, който обаче за съжаление е починал по-късно в болницата от вътрешните наранявания, които е получил при удара.

Ангелов започна в петък двудневни тестове на макадам с бившия заводски пилот на Мицубиши в WRC Кристиан Солберг, като имаше идея да кара в Световния рали шампионат догодина в група WRC2.

Този уикенд Миро трябваше да реши дали да участва в последния кръг от румънския рали шампионат на макадам и също така смяташе, че по време на рали "Япония", с което завършва сезона в WRC, да обяви, че планира да кара с програма от 7 ралита в WRC2 догодина.