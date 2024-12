Водещите новини! Вълнà от насилие през почивните дни. Лукашенко разрешава още ракети „Орешник“ в Беларус, „ако поискат руснаците“

© Getty Images/Canva/Facebook/Novini.bg

Водещите вечерни новини

на 27 декември

По три случая на домашно насилие са работили полицаите в Пернишко през празничните дни, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник Венцислав Алексов.

Жител на областния град на 41 години е задържан за 24 часа за побой и заплахи спрямо 38-годишна жена, с която живеел на семейни начала. Потърпевшата сама е подала сигнал до полицията на 25 декември, че е била бита и заплашвана от мъжа.

Алексов каза, че на следващия ден (26 декември) от Центъра за спешна медицинска помощ в Перник подали сигнал за нападната жена. Пострадалата 28-годишна жена е от пернишкото с. Мещица. Тя е била нападната от мъжа, с когото живее на семейни начала. Лекарите констатирали лека телесна повреда и подали сигнал в полицията. По случая е задържан за 24 часа мъж на 41 години.

В същия ден сигнал за нападната жена постъпил и в Районното управление в Радомир, съобщи още говорителят на ОД на МВР в Перник.

Навръх Коледните празници: Полицията в Перник задържа трима, пребили жените си

Баща и син пребиха с разтегателна палка 23-годишен мъж и 16-годишно момиче в Монтана, съобщиха от полицията.

Побоят е станал на 26 декември. Извършителите - на 46 и 20 г. се оттеглили в неизвестна посока.

Пострадалият млад мъж е с комоцио и охлузно-контузни рани, а момичето е с избити зъби. Те са настанени в болница.

По-късно бащата и сина са установени и са задържани.

Баща и син пребиха с палка млад мъж и 16-годишно момиче

Жена в тежко състояние е транспортирана с хеликоптер от Благоевград до София, съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването (МЗ).

Пациентката е била приета в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) - Благоевград, но след преценка на медицинските специалисти е подаден сигнал през спешен телефон 112 за необходимостта от преместване в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност.

Пациентката е в кома, с опасност за живота вследствие на получен инсулт, казаха за БТА от болница „Св. Анна".

Медицинският хеликоптер транспортира жена в тежко състояние

Арестуваха българин, държал насила 36-годишна сляпа жена в изоставен хотел в Атина, съобщи „24 часа“.

Жената е открита от служители на полицейското управление на гръцката национална полиция, след като самата тя подала сигнал.

Служителите на полицията пристигнали в изоставения хотел и я открили навън. Жената разказала, че 39-годишен българин я е държал незаконно от Бъдни вечер.

В Гърция арестуваха българин, държал насила сляпа жена в изоставен хотел

Литературно списание от САЩ е номинирало разказ на сочената от литерната критика за най-добрата българска писателка Здравка Евтимова в две свои категории. Това сподели на своята именитата авторка, родена и живееща в някогашния град на рудничарското движение Перник.

Ето какво споделя Здравка Евтимова:

„Бих искала да споделя, че в навечерието на светлите Коледни празници получих добрата вест, че литературното списание The Gravity of the Thing, САЩ, номинира моя разказ “Sweet Cherries” („Сладки череши“) в две категории…“

Предколедно в САЩ пак номинираха разказ на Здравка Евтимова за престижни награди

Буквално дни преди Рождество Христово известният лекар проф. Иван Литвиненко получи награда за цялостен принос в развитието на педиатрията у нас.

Тя му бе връчена по случай 100 години от раждането на проф. Иван Митев, откривателят на шестия сърдечен тон.

Проф.Литвиненко е началник на Клиниката по детска неврология в СБАЛ по детски болести в столицата и председател но Обществения комитет за изграждането на Националната детска болница.

Проф. Литвиненко получи награда за цялостен принос в педиатрията

Самолетът на азербайджанските авиолинии, който се разби в Казахстан, най-вероятно е бил ударен от ракета на руската противовъздушна отбрана.

Москва отрича тези твърдения.

„Ройтерс” се позовават на четирима представители на азербайджанските власти.

Авиоексперти: Най-вероятно руска ракета е ударила разбилия се азербайджански самолет

Катастрофата на самолет на азербайджанската национална авиокомпания „Азербайджан еърлайнс", при която загинаха 38 души, се дължи на „външна намеса", показват огласените днес предварителни заключения от разследването, цитирани от Франс прес.

Експерти и западни медии дават предимство на версията, че катастрофата е била причинена от руска противовъздушна ракета.

Обявиха първи данни от разследването на катастрофата на азербайджанския самолет

Най-младият загинал при самолетната катастрофа, станала край град Актау на 25 декември, е 13-годишният Мухаммадали Фарид оглу Еганов.

Мухамадали е летял сам, за да изкара празниците с майка си, жителка на Грозни, съобщава азербайджанската медия anewz.tv.

13-годишно момче е най-младата жертва на фаталния полет за Грозни, летяло само, за да е с майка си на празниците

Повече от 30 000 сирийски бежанци са преминали турската граница, за да се върнат в страната си през последните 17 дни, съобщи днес турският министър на вътрешните работи Али Йерликая, предаде Франс прес.

Предишните цифри, публикувани от турските власти, показваха, че повече от 25 000 души са се завърнали от Турция за две седмици след падането на режима на Башар Асад в Сирия.

Анкара: Над 30 000 сирийци са се завърнали в Сирия от Турция за 17 дни

… ако поискат руснаците…

Лукашенко: В Беларус бяха разположени още около десетина ракети „Орешник“, може и още, ако поискат руснаците

НАТО ще засили военното си присъствие в Балтийско море, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте, докато финландските власти продължават разследването на саботажа на подводния кабел EstLink 2.

Според съобщения от Хелзинки е много вероятно зад инцидента с „прерязването“ на кабела да стои руски танкер. Отбелязва се, че кабелът EstLink 2 е свързвал Естония и Финландия.

НАТО засилва военното си присъствие в Балтийско море

