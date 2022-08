„Спрете с тия цигари! Складове и летища не останаха“

Една руска приказка в картинки (с елемент на цирк)

***

Кой запали там цигара?! На шефа му мирише на пушек!

***

Тва дим ли е…? Да не пуши някой там, ей! Ще ви скъсам ушите!

***

Стига пушихте бе! Складове и летища не ни останаха. Колко пъти едно и също да обяснявам! Смеят ни се вече и в Северна Корея.

***

Какво…? Кибрит ли чух да драска някой? Ще ви откъсна ръчичките, ей!

***

- Да, шефе?

- На какво миришеш?

- На нищо, шефе.

- Я ми лъхни бе, Ну Погоди. Пушил си, не ми се обяснявай! Ще ходиш да носиш портокали на Навални…

***



Кажете: „НЕТ!“

***

...

One more video of explosions at a military airfield in #Novofedorivka, in #Russia|n-occupied #Crimea, south #Ukraine:



pic.twitter.com/ENzaPlZ5Sj