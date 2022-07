Ванга с ужасяваща прогноза за 2022 г.

Най-известната българска пророчица баба Ванга е предсказала страховити неща за 2022 г., пише английският вестник „Мирър" и припомня, че каквото е казала "петричката врачка" се сбъдва на 85%. Според англичаните за 2022 г. баба Ванга предсказва набор от ужасяващи събития, включително смъртоносни цунамита и друга пандемия, които ще ударят света.

„Досега нито едно голямо цунами не е връхлитало бреговете на гъсто населен град. Маймунската шарка засега не причинява реални обществени проблеми, както е провидяла пророчицата, че ще се появи смъртоносна непобедима болест", пишат от „Мирър" и се чудят какво ли ще стане до края на годината.

За да покаже колко верни са думите на Ванга, английската медия дава за пример събития, които вече са се случили, а преди това Ванга ги е провидяла. Твърди се, че „стоманени птици", които ще ударят САЩ, са именно самолетите, използвани от похитителите на „Ал Кайда" на 11 септември през 2001 г. Бедствията изглежда са основната тема, върху която изданието се спира. „Мирър" дава за пример и потъването на подводницата „Курск", в която общо 188 души загинаха през август 2000 г., а Гущерова е предсказала преди това, че „Курск ще бъде покрит с вода и целият свят ще плаче за него".

Вестникът се спира и на по-ново предсказание на пророчицата Вангелия. Тя казва, че Европа ще „престане да съществува" до 2017 г., въпреки теорията на някои, че тя е провидяла излизането на Великобритания от ЕС, което започва по това време.

„В момента обаче континентът е изключително обединен", смятат от изданието.

Малко преди да почине, пророчицата споделя, че през 2164 г. животните ще се превърнат в получовек, а през 2288 г. пътуването във времето ще стане възможно. Пророчицата е говорила и за годината, в която светът ще свърши. Това според Ванга е 5079 година. Според всички близки на пророчицата обаче тя никога не е правила предсказания с точни дати, включително години, цитират от „България Днес“.

