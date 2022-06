Предлагам Слави за шеф на БФС. По какво се познава, че идат избори? (и още от седмицата…)

© Pixabay/Novini.bg

Точно преди една седмица написах ли „Толкова за тая седмица, приятен ви уикенд и спокойно – и другата седмица ще има тъпотии от по света и у нас. Хубава вечер!“?

Написах.

Познах ли?

Познах.

Follow me for more убиващи желанието за живот откровения…

…

Сър Джон дошъл на посещение в България и на третия ден си казал: „Разбирам ги защо не искат да се ваксинират… тва живот ли е…“

…

Да видим какво остави кална диря (заради дъжда, вие какво си помислихте?) след себе си през изминалата седмица.

И така:

Слави ръгна чушки в боба и даде отговор на най-„тайния“ въпрос напоследък, а именно „кога?“ Всички знаем за какво „кога?“ става дума. Ако в първо действие на пиесата има закачена на стената пушка, очакваш до края на представлението да гръмне, нали? Имайки предвид колко много нашенци са „по руската култура“ и я бранят като очите си, би трябвало да знаят кой го е казал това и какво е имал предвид.

Някои коментатори заявиха, че силно подозират руска кална диря (този път не е баш от дъжда), а по-конкретно: отмъстителност заради нараненото его на Лавров, на който му се наложи да изтърпи подигравките тип: „мѝ да òди пеш, бе!“ И така се оказало, че пушката от стената най-после гръмнала. Тя нали за това е сложена там!

И не само заради Лавров, но и по принцип пушката е трябвало да гръмне в момента, в който станем прекалено свободни от руснаците, газа им и желанието да им се целува г…газопровода нон-стоп от получовеците от губернията. Откъсването от газпром, интерконекторът, подаването на ръка на Украйна, солидарността с ЕС, ветото, санкциите… е, множко им дошло и си казали, че няма за кога да чакат. Дръпнали Дългия спусък и произвели изстрел, с който било планирано да се сложи край на българското правителство.

Един супер готин български карикатурист – Комарницки – с право написа, че би следвало да ни е странно, че Слави никакъв го няма, току се появява с видеосъобщение в интернет, като шеф на Ислямска държава.

Странно ни е, но не на всички. А в това „не на всички“ лично аз започвам да надзървам крайчеца на онова, което ще вземе да се окаже „България на две скорости“. Силно подозирам, че едната скорост обаче е „задна“. Много положението взе да става „ние“ и „те“. Обичат си го Слави, какво да се прави! Нищо, че три парламента собственоръчно превърна в циркове. И то не от добрите – Цирк дьо Солей, не. Нещо като читалищна самодейност беше по-скоро.

Харесва, не харесва – това е положението, българският избирател е натъпкал парламента с изрожденци, комунисти, разказвачи на вицове, преписвачи на чужди смешки и разни други „сценаристи“.

И да искаш реформи, няма! После: „що сме зле?“ Що ли? 30+ години – едни и същи маскирани ченгета.

Осъзнавам, че у Ганя има малко мазохизъм, не обича да му е добре, щото повече обича да се оплаква. Странно хоби. Най-любимото от историята му е, че е бил роб, а в настоящето избира само бабаити, които му се карат от телевизора.

Аз лично предлагам Слави за шеф на БФС.

Първо, че на повечето БГ футболисти и футболни калинки им е кумир от детство и ще го слушат какво им говори, нещо, което е малко вероятно да се случи с друг. Второ, според мен Слави ще вдъхне респект, щото е в много по-добра спортна форма от поне ¾ от националите ни, което не е малко, имайки предвид, че те имат спортната форма на великия Пелè (който е на 81 години и е в инвалидна количка). Освен това: като сме скъсали жилото на спирачката и се носим по нанадолнището, поне да го направим гръмко и как си трябва – с гръм и трясък и шоу да става, та да ни запомнят по цял свят. Може да не ставаме за друго, но поне смразяващ пример и предупреждение за света да бъдем. И не на последно място, ще използвам думите на Славовия депутат Балабанов, който се опита да пришие на премиера думите: (уж по адрес на Рашков) „възрастен човек, който трябва да бъде скрит в Антикорупционната комисия, понеже го е страх да направи реформи в МВР“. Нали виждате накъде отивам с това…? Възрастен човек, на който да му намерим с нещо да се занимава, защото четвърти и пети парламент ако провали, всички сме за последна спирка на метрото и оттам – Терминал 2, а оттам… fuck it – и Албания е все по-примамлива.

Понеже в началото се заявих като човек, който познава тъпотиите още преди да са се случили (или както Слави би казал: какъв си ти, че да познаваш бе? „познавач“ ли някакъв?!), ще се пробвам с още една прогноза, а после всички дружно ще се молим да не позная:

Отказвайки да подкрепят бюджета за държавата, но обещавайки да подкрепят проекта за пенсиите, на практика славчовите нищо не правят, освен вятър в свирката и много пиар (за хрантутниците – не, ама за пенсионерите – да. Да, ама не)

Като ги питаш после, ще кажат, че са подкрепили пенсиите, само дето… ами само дето, ако не се приеме бюджетът на държавата, нищо от предвидените плащания за пенсионерите не може да влезе в сила. Малка подробност, нали? Въпреки че бюджетите на ДОО и здравната каса получават подкрепа в парламента, нищо от предвиденото в тях не може да влезе в сила без да бъде приет бюджетът на държавата.

И?

Няма „и?“… това е. После ще кажат, че са подкрепили пенсиите, ама – видиш ли – правителството не ги е увеличило. И ще почнат едни ходения по телевизиите, едни речи, едни риторични въпроси:

„Ама защо не се вдигат пенсиите, защо не се вдига таванът? Ние го гласувахме, а те, лошите…“

Избори идат, какво да се прави?

…

Като казах „избори“ – знаете ли по какво се познава, че идат? ВМРО пак заговори за гей-парадите. „Семейните ценности“ са най-добрият индикатор, че се готвим за избори.

Само че на тоя клон вече са се наредили и изрожденците, и на Янев новата трупа, на президента фен-клубът, Маяма май и тя, БСП се заиграват и те с концепцията за „семейните ценности“, пробваха и национал-популизма как е, та старите патрèоти може и да не фàнат добра ръка на това раздаване. Македонският въпрос им го издърпаха изпод краката, като нищо и това може да им откраднат.

…

Понеже споменах и националите… ама има ли смисъл? Оф, добре, айде и за националите.

Общо положения за гол: Гибралтар 10, България 11

Точни удари: Гибралтар 5, България 5

Корнери: Гибралтар 6, България 8

Спечелени фаулове: Гибралтар 14, България 11

...

Чух, че сме извадили късмет за ремито, че от Гибралтар били изморени, щото нали четвъртък е работен ден, та трябвало да ритат след работа.

Чух и че от великото (все още) ръководство на футболния съюз преговарят с нов мениджърски екип за една контрола, с която се надяват малко да вдигнат самочувствието на националите.

Преговорният процес обаче малко е зациклил, защото учителката по математика в помощното училище за деца със специални нужди е решила да прави контролно в същия ден, когато от БФС се опитват да организират мача на нейните третокласници с националния отбор по футбол. Според запознати, вероятно мачът ще бъде изтеглен за след контролното по математика и следобедната почивка на децата от помощното училище. „Само загуба би била страшна“, коментира източник, близък до националния отбор, пожелал анонимност, „Всичко друго, дори и реми, ще приемем като позитивен резултат и ще се учим от грешките си!“, заключи той и си викна още една бира от сервитьорката, щото това празнуване на силното реми от снощния тежък мач още му държи.

…

Толкова за тая седмица, приятен ви уикенд и спокойно – и другата седмица ще има тъпотии от по света и у нас. Хубава вечер!



