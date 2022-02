Жената на Кирил Петков се похвали на английски, че знае български

© Фейсбук

Съпругата на премиера Кирил Петков официално знае български, поне според документ от Министерството на образованието и науката.

Това е една от стъпките, за да може Линда Петкова да стане български гражданин.

С документа премиершата се похвали на английски:

"Хайде… Bulgarian language test completed! 673rd step to becoming a Bulgarian citizen after 15 years here"

Премиершата си сложи трета игла с COVID ваксина

Припомняме, че Линда Петкова има малък бизнес - сладкарница за бутикови торти в София.

